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Российские хоккеисты отказались пожимать руку капитану канадской молодежки

На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет, сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной, одержанной россиянами над канадцами в формате молодежного первенства мира.

Овечкин похоронил «Вашингтон», подарив шайбу русскому вундеркинду. Свечников — злой гений для Ови

После того, как Александр Овечкин и Андрей Свечников устроили главную драку плей-офф-2019, казалось, каждая следующая встреча двух русских форвардов будет проходить при повышенном уровне взрывоопасности.

Федор против Ремпейджа: гарантия нокаута на Sportbox.ru

Sportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут ранним утром воскресенья 29 декабря в прямой трансляции из Японии битву российского тяжа Федора Емельяненко против американца Куинтона Ремпейджа Джексона в совместном шоу промоушенов Bellator и RIZIN.

Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекорда

Анна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.
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