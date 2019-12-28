Устюгов о победе на «Тур де Ски»: на последнем подъеме пошел ва-банк

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил РИА Новости, что не ожидал победы в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски", а на последнем подъеме он пошел ва-банк.