Овечкин ответил за разбитое лицо заброшенными шайбами

Нападающий «Нью-Джерси» Майлз Вуд на шестой минуте матча при счёте 0:0, уезжая на смену на скамейку запасных, прокатился мимо капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и ударил его клюшкой по лицу.