НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемМакаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКАБольшая реформа РПЛ. Лига расширится до 18 команд, главный вопрос — когда?Ямальская шахматистка сыграла с китаянкой вничью на чемпионате мираОбъявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафетуТарханов: насколько знаю, рак беспокоит на четвёртой стадии. У меня диагностировали третьюМакаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКАРоссийский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.рекламаОвечкин ответил за разбитое лицо заброшенными шайбамиНападающий «Нью-Джерси» Майлз Вуд на шестой минуте матча при счёте 0:0, уезжая на смену на скамейку запасных, прокатился мимо капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и ударил его клюшкой по лицу.Федун объяснил, почему расширение РПЛ негативно отразится на лигеНикакого экономического смысла, кроме негативного, в расширении числа участников в Российской премьер-лиги (РПЛ) нет, заявил РИА Новости владелец московского "Спартака" Леонид Федун.«КамАЗ-Мастер» уверенно лидирует на ДакареРоссийские спортсмены занимают первое, второе и четвертое места в общем зачете. К концу подходит 42-ой ежегодный марафон Дакар.Олимпийский комитет России станет 3-й стороной в процессе WADA и РУСАДАОлимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.Магуайр стал капитаном «МЮ». Он в клубе с летаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что новым капитаном команды станет защитник Харри Магуайр. «Харри – капитан. Все говорит о том, что он лидер.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес— : —ХетафеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииШальке-04— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 14:30Чемпионат ТурцииАнкарагюджю— : —КоньяспорНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаГранвиль— : —МарсельНачало в 15:05Весь футболрекламаГодовой убыток клубов РПЛ составил €56 млнЧистый убыток всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2018 год составил 56 миллионов евро (3,8 миллиарда рублей).НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Лунин дебютирует за Овьедо на второй день после подписания контракта20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который вчера перешел на правах аренды в клуб Сегунды «Овьедо», сегодня, 16 января, дебютирует за новый клуб.реклама