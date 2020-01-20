Резцова считает, что в тренерский штаб сборной России по биатлону стоит внести изменения

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что сборной России по биатлону необходимо поменять тренеров. — К ним вообще возникает очень много вопросов.