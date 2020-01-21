НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матчаОпубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катаниюСборная России забросила 10 шайб Финляндии в полуфинале юношеских Олимпийских игр«Спартак» расторг контракт с грузинским хавбекомРФС считает выборы президента Российской премьер-лиги нелегитимнымиКокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матчаЗа первый тайм контрольного поединка с катарским «Аль-Увайнахом», форвард «Зенита» Александр Кокорин забил три мяча. После первого тайма встречи счёт 5:0 в пользу «Зенита».рекламаЧем известен Олег МатыцинСпортивный функционер, президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.Орлов о капитанстве Кокорина: «Семак дает понять, что Александр ему нужен»Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака включить нападающего Александра Кокорина в стартовый состав на товарищеский матч и дать ему капитанскую повязку.Панарин бросает вызов Макдэвиду. В Америке спор: кто станет самым ценным игроком сезона?Невероятная игра россиянина за «Рейнджерс» заставляет говорить о том, что Панарин — возможный MVP сезона в НХЛ.С чего началась футбольная неделя в Европе«Арсенал» ушёл от поражения в концовке матча АПЛ с «Челси», а «Ньюкасл» забил два мяча «Эвертону» в компенсированное время. «Наполи» выбил «Лацио» из Кубка Италии благодаря голу на второй минуте.Дубль Толчинского принес ЦСКА четвертую победу над СКА в сезонеМосковский ЦСКА на своем льду добился победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша— : —АланьяспорНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе— : —АнтальяспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаАскаров переместился на шесть строчек в рейтинге UFCРоссийский боец Аскар Аскаров (11-0-1) поднялся с 12-го на шестое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).НХЛ. Записи матчей02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир