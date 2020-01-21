С чего началась футбольная неделя в Европе

«Арсенал» ушёл от поражения в концовке матча АПЛ с «Челси», а «Ньюкасл» забил два мяча «Эвертону» в компенсированное время. «Наполи» выбил «Лацио» из Кубка Италии благодаря голу на второй минуте.