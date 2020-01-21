Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча

За первый тайм контрольного поединка с катарским «Аль-Увайнахом», форвард «Зенита» Александр Кокорин забил три мяча. После первого тайма встречи счёт 5:0 в пользу «Зенита».