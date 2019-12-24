Ян Еник: «Мы с русскими ненавидим друг друга. Не удивило, что игра была жесткой»

Нападающий сборной Чехии Ян Еник высказался после победы над Россией (4:3) в стартовом матче МЧМ-2020. «У нас были подготовлены отчеты по сборной России. Конечно, в них была и информация по вратарям.