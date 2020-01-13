Перед боем с Конором вышла документалка о его сопернике. Бабушка Серроне рассказала даже про тюрьмы

Больше, чем Ковбой. 18 января в Лас-Вегасе пройдет UFC 246, главным событием которого будет бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.