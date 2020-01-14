Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.