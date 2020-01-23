«Ак Барс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» в Казани

В Казани в четверг 23 января «Ак Барс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч пройдет в «Татнефть-Арене» в 19.30. «Ак Барс» держится в лидерах — 28 побед в 28 играх и 70 очков.