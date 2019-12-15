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Навка о споре Тутберидзе и Плющенко: Не хочу комментировать передряги

РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что не хочет комментировать скандал, возникший между Евгением Плющенко и тренерским штабом Тутберидзе после объявления Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру.
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