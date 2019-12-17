Елисеев, Латыпов, Малышко и Логинов выступят в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров огласил состав команды на эстафету в рамках второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.