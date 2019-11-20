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Уиком Уондерерс
 : 
Транмир Роверс
Начало в 14:45
Кубок Англии
1/128 Финала
Ньюпорт Каунти
 : 
Гримбси Таун
Начало в 14:45
Кубок Англии
1/128 Финала
Линкольн Сити
 : 
Ипсвич Таун
Начало в 14:45
Кубок Англии
1/128 Финала
Дарлингтон
 : 
Уолсолл
Начало в 14:45
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