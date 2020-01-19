Кокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил гол на тренировке команды. Россиянин замкнул подачу с фланга, ударив через себя. Видео в твиттере опубликовала пресс-служба сине-бело-голубых.