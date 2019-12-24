Двоим футболистам «Манчестер Юнайтед» предложили искать новые клубы

МЧМ: России не надо стесняться статуса фаворита

Обзор участников молодежного чемпионата мира Молодежный чемпионат мира по хоккею: что нужно знать 1. Россия «Не надо стесняться» — заезженный несколько лет назад рефрен из танцевального хита как нельзя лучше подходит для оценки шансов сборной России на турнире в Чехии.