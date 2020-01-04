Задоров поиздевался над Ландескогом после поражения Швеции в полуфинале МЧМ-2020

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пошутил над шведским одноклубником Габриэлем Ландескогом по поводу победы сборной России над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.