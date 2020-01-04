НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКокорин и Малком начали тренировки в Дубае до приезда «Зенита»Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМВ 2020 году взнос России в бюджет WADA превысит 1 миллион долларовШвед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМФагемо: классно России, она сыграет в финале. Хотел бы я быть на их местеКокорин и Малком начали тренировки в Дубае до приезда «Зенита»Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и Малком начали тренировки в Дубае за неделю до официального выхода команды из отпуска.рекламаМолодежная сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккеюСборная России U-20 обыграла шведов. Молодежная сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира. Команда обыграла сборную Швеции со счетом 5:4 4-го января.Двое россиян поднялись на пьедестал почета в гонке на «Тур де Ски»МОСКВА, 3 января/ Радио Sputnik. Российские лыжники заняли второе, третье и четвертое места на очередном этапе "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.Головин в составе «Монако» на матч против «Реймса»Начало матча 1/32 финала Кубка Франции в 17:00 по московскому времени. Стал известен состав "Монако" на первый матч под руководством нового главного тренера Роберта Морено.«Манчестер Сити» уверенно вышел в четвёртый раунд Кубка АнглииВ третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл». Первый гол в этом поединке не без помощи рикошета провёл Александр Зинченко.Хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Россиянин Илья Ковальчук заключил контракт с клубом «Монреаль Канадиенс» Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол0 : 0БарселонаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаБур-Перонна0 : 0ЛионИдёт 1-й таймКубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаЗадоров поиздевался над Ландескогом после поражения Швеции в полуфинале МЧМ-2020Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пошутил над шведским одноклубником Габриэлем Ландескогом по поводу победы сборной России над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Форвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»Нападающий молодежной сборной Швеции Дэвид Густафссон высказался после поражения от России (4:5 ОТ) в полуфинале МЧМ. «У нас было много шансов победить в этом матче.рекламаРоссия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидноРазбор полуфинала МЧМ от обозревателя «СЭ» Игоря Еронко Россия — в финале!