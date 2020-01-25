НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемТудорие: «В первые четыре-пять дней сборов было тяжеловато»Воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Василевский занял второе место в конкурсе вратарей НХЛРФС признал неправомерным избрание Сергея ПрядкинаМировая шахматная корона досталась китаянке Цзюй ВэньцзюньЙохауг выиграла скиатлон на этапе КМ в Оберстдорфе, Непряева — шестаяТудорие: «В первые четыре-пять дней сборов было тяжеловато»Нападающий тульского "Арсенала" Александру Тудорие рассказал о том, как проходят зимние сборы команды.Как проходят сборы? Хорошо. Нормально переношу нагрузки.рекламаФигуристы из России заняли весь пьедестал в парном катании на ЧЕРоссийские спортсмены заняли все призовые места в парном катании на чемпионате Европы. Первое место завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.Семин хотел Комличенко, но в клубе его не послушалиРеплика обозревателя «СЭ» в связи с подписанием контракта форварда Николая Комличенко с «Динамо» Сын футболиста и рекордсмен чемпионата Чехии.Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Australian OpenОтечественный теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии - Australian Open. В матче третьего раунда россиянин оказался сильнее представителя Бельгии Давида Гоффена.Если подсчитать, предположение о том, что Ови побьет рекорд Гретцки, не кажется таким уж сумасшедшимНа первый взгляд предположение о том, что Александр Овечкин может побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, кажется сумасшествием. Но если подсчитать… оно уже перестает являться таким.Васнецова выиграла спринт в Ижевске в рамках отбора на чемпионат ЕвропыБиатлонистка Валерия Васнецова, выступающая за Пермский край, выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске, который является отборочным на чемпионат Европы.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол— : —Атлетик БильбаоНачало в 07:00Чемпионат ИспанииВаленсия— : —БарселонаНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —ВильярреалНачало в 12:30Еще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —АугсбургНачало в 09:30Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —ГертаНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииСПАЛ— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииФиорентина— : —ДженоаНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииМарсель— : —АнжеНачало в 11:30Еще 5Весь футболрекламаСамый мистический буллит сезона! «Салават» уже праздновал, а шайба запрыгала в воротаНе говори гоп, пока не перепрыгнешь. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — одна из пар, на матчи которой КХЛ выделила в этом сезоне аж шесть серий. Пока абсолютный паритет – оба клуба одержали по две победы.«Боруссия» разгромила «Кельн», Холанн оформил дубль за десять минутДортмундская «Боруссия» дома одержала победу над «Кельном» (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Германии. В составе гостей единственный гол забил форвард Марк Ут.реклама