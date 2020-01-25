Самый мистический буллит сезона! «Салават» уже праздновал, а шайба запрыгала в ворота

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — одна из пар, на матчи которой КХЛ выделила в этом сезоне аж шесть серий. Пока абсолютный паритет – оба клуба одержали по две победы.