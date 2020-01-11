Дальквист и Сван выиграли командный спринт в Дрездене, россиянки вне тройки

В Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся финал командного спринта у женщин. Победу в гонке одержала первая команда Швеции в составе Линн Сван и Майи Дальквист.