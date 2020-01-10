Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований. Встреча закончилась триумфом серба - 6:1, 5:7, 6:4.