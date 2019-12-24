НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЗащитник «МЮ» заступился за вратаря де ХеаОлимпийского чемпиона удивило поведение российских атлетов после санкций WADAНадо уступать дорогу молодым. Лебедев вновь объявил о завершении карьерыПанарин набрал 45-е очко в сезоне. У него 7 результативных игр подрядУ Хабиба Нурмагомедова родился сынЗащитник «МЮ» заступился за вратаря де ХеаЗащитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр высказался о голевой ошибке своего партнера по команде, вратаря Давида де Хеа в матче 18-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом".рекламаРоналду не победил в финале впервые с 2013 годаНападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог победить в финальном матче впервые с 2013 года.Емельяненко и Кадыров готовы встретиться на рингеГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в видеозаписи, размещенной на личной странице политика в соцсети Instagram.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Старых и Халили отобрались на январские этапы Кубка мираРоссийские биатлонисты Ирина Старых и Карим Халили отобрались в команду на январские этапы Кубка мира.Моуринью проиграл 3-й матч с «Тоттенхэмом» из пяти последних«Тоттенхэм» дома уступил «Челси» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии, дублем отметился полузащитник гостей Виллиан.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор— : —ТрабзонспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииДенизлиспор— : —АланьяспорНачало в 12:00Чемпионшип АнглииБлэкберн— : —УиганНачало в 14:45Чемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболреклама«Монако» разгромил «Лилль» (5:1) и поднялся на 7-е местоВ 19-м туре Лиги 1 «Монако» российского хавбека Александра Головина разгромил «Лилль» (5:1). На 78-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил вратарь монегасков Даниел Субашич, который оставался в запасе.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.реклама