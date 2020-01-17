«Я общался с Гончаренко, но Слуцкий был убедительнее». Макаров — о переходе в «Рубин»

Новичок «Рубина» Денис Макаров — о выборе между ЦСКА и «Рубином», бардаке в академии Коноплёва и игре в якутском КФК. 6 января «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Денисом Макаровым.