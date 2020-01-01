НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРуни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»Норвежский лыжник Клэбо отреагировал на приглашение на водку от БольшуноваПрезидент UFC сожалеет, что не сумел подписать Федора Емельяненко«Зимняя классика» НХЛ: шайба Радулова обеспечила победу «Далласа»УЕФА включил четырех футболистов из РПЛ в топ-50 футбольных талантовРуни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»В эти минуты проходит матч 26-го тура английского Чемпионшипа между «Дерби Каунти» и «Барнсли». За хозяев дебютирует играющий тренер Уэйн Руни.рекламаСтало известно точное время начала матча и соперник России в полуинале МЧМ-2020На чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд в Чехии завершились все четвертьфинальной стадии.У Алиссона 26 сухих матчей в первых 50 в АПЛ. Только у Рейны и Чеха больше«Ливерпуль» всухую обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в 21-м туре чемпионата Англии. Голкипер «красных» Алиссон не пропустил голов в 26 из первых 50 встреч в АПЛ. В остальных играх он пропускал 27 раз.Ибрагимович: Хочу заставить фанатов «Милана» прыгать от радости«Я счастлив сюда вернуться, я всегда говорил, что Милан – это мой дом. Мне хотелось бы своей игрой заставить фанатов клуба прыгать от счастья.Transfermarkt: Фернанду вернется в «Спартак»Полузащитник «Бэйцзин Гоань» Фернанду вернется в «Спартак» по истечении срока аренды, сообщает Transfermarkt. Китайский клуб не воспользуется опцией выкупа игрока за 9,6 миллиона евро.Вяльбе высказалась о выступлении Устюгова и Большунова на «Тур де Ски»Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова на престижной многодневке "Тур де Ски", передает РИА "Новости".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионшип АнглииДерби Каунти2 : 1БарнслиЗавершёнЧемпионшип АнглииСуонси1 : 0ЧарльтонЗавершёнВесь футболрекламаОписаны нарушения в организации работы WADAНезависимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выявил нарушения в организации его работы. Об этом сообщает Inside the Games.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Флорида Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Боксёр Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеруБывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил, что завершил свою спортивную карьеру. «Я уже закончил спортивную карьеру. Я об этом объявил.рекламаМоуринью не накажут за оскорбление тренера «Саутгемптона»Английская Футбольная ассоциация (FA) не намерена заводить дисциплинарное дело в отношении главного тренера лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью за его поведение во время и после матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном».