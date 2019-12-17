НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемДмитрий Тарасов выступил в ГосдумеАлександр Логинов не выступит в «Рождественской гонке»Лукашенко: чистых российских спортсменов порой ни за что начинают гнобитьЕлена Вяльбе: Говорю лыжникам, что мы не обманываем, и в Сочи не обманывали!Сборная России прекратила участие на чемпионате мира IeSFДмитрий Тарасов выступил в ГосдумеБывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов побывал в Госдуме. Об этом он сообщил на своей странице Instagram.рекламаАлина Загитова призналась, почему не стала учить четверные прыжкиЧетверные прыжки, столь популярные сегодня среди российских фигуристок, лучше начинать учить в раннем возрасте, когда тело еще способно правильно их освоить.Госкорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем более 75% акций ФК ЦСКАГоскорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем более 75% акций ФК ЦСКА Один из наиболее популярных российских футбольных клубов ЦСКА сменит владельца.Россиянка Миронова заняла третье место в спринте на Кубке мира по биатлонуБиатлонистка из России Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболуЖенская сборная России по гандболу уступила Голландии в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 33:32.Российский хоккеист Артемий Панарин стал «первой звездой дня» в НХЛЗавершился очередной день регулярного чемпионата НХЛ. По его результатам объявлены имена трех лучших хоккеистов. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес0 : 0ЛеганесИдёт 1-й таймЧемпионат ГерманииХоффенхайм1 : 1АугсбургПерерывЧемпионат ФранцииЛилль1 : 0МонпельеИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииАланьяспор0 : 0АнтальяспорЗавершёнВесь футболрекламаВ Минспорте отреагировали на сообщения о «тайном награждении» Колобкова — Daily StormВ Министерстве спорта РФ ничего не знают о вручении главе ведомства Павлу Колобкову ордена Александра Невского. Об этом Daily Storm сообщили в пресс-службе Минспорта.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Комиссия атлетов WADA хочет добиться исключения россиян с ЧМ и ОИ даже в нейтральном статусеКомиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит возможность обращения в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с целью добиться ужесточения санкций против российского спорта.реклама