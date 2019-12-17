В Минспорте отреагировали на сообщения о «тайном награждении» Колобкова — Daily Storm

В Министерстве спорта РФ ничего не знают о вручении главе ведомства Павлу Колобкову ордена Александра Невского. Об этом Daily Storm сообщили в пресс-службе Минспорта.