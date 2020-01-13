Макгрегор: Перед боем с Нурмагомедовым я пил и дрался без защиты

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор признался, что был не готов к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Sport24.