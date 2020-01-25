Магия «зеленого дерби»: вратарь «Салавата Юлаева» пропустил самый курьезный гол сезона

3-2 по "Чак-чак Cup" в пользу Казани Татаро-башкирское противостояние уже давно стало визитной карточкой Континентальной хоккейной лиги, и нынешний сезон лишь доказывает: сколько матчей между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" ни играй, все равно будет мало.