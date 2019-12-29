Российская молодежка уступила американцам на чемпионате мира по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Как сообщил RT, матч завершился со счетом 3:1 в пользу американской сборной.