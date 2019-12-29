Гол плюс пас ДЕ Брюйне принесли победу Ман Сити над Шеффилдом

Завершился последний матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Ман Сити не без труда, но все-так смог обыграть Шеффилд Юнайтед, который в этом сезоне зарекомендовал себя как настоящий крепкий орешек.