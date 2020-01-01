Пилипчук официально возглавил «Спартак-2»

Как и сообщал matchtv.ru, новым главным тренером «Спартака-2» стал Роман Пилипчук. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона. На этом посту он сменил Виктора Булатова.