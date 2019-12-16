Биатлонист Самуэльссон: «Правда ли, что я хочу посетить Москву? Да, это было бы круто»

Sport.ru/ Зимний спорт. Один из самых титулованных шведских биатлонистов Себастьян Самуэльссон, известный российским поклонникам спорта из-за своей жёсткой позиции по поводу антироссийских санкции, признался, что хотел бы посетить столицу России.