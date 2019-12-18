Жулин: в профессионалах раньше становились чемпионами без единого прыжка

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об эволюции соревнований по фигурному катанию. «Да, раньше профессиональные соревнования были другими. И это было действительно очень круто.