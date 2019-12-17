Большунов в шаге от повторения российского рекорда. Статистика перед коньковыми гонками на III этапе Кубка мира 2019/20 в Давосе

Завтра, 15 декабря, на III этапе Кубка мира 2019/20 в швейцарском Давосе пройдут индивидуальные гонки свободным стилем с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.