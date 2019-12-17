НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионовСкандально известный боец Дацик проиграл нокаутом легенде кикбоксинга. Видео бояРоналду считает, что «Ювентус» мог забить больше в матче с «Удинезе»ВЭБ.РФ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКАСборная РФ одолела Чехию на Кубке Первого канала, а у финнов в матче со Швецией забил вратарь«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионовВ понедельник в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды узнают своих соперников и будут готовиться к матчам, которые пройдут через два месяца.рекламаВ Испании фанаты «Райо Вальекано» кричали украинцу Зозуле «гребаный нацист». Матч не был доигранПоединок 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен после первого тайма из-за оскорблений с трибун в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.Тутберидзе отчитала Тарасову и Плющенко за выпады в адрес ЗагитовойКоманда Этери Тутберидзе жестко отреагировала на комментарии известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по поводу решения фигуристки Алины Загитовой взять паузу в карьере.Сборная России обыграла финнов в матче ЕвротураВ Санкт-Петербурге матчем сборных России и Финляндии завершился российский этап хоккейного Евротура. Наша команда победила 2:0 и заняла второе место на турнире.Без сверхусилий: «Манчестер Сити» легко разделался с середняком «Арсеналом»В последнем воскресном матче 17-го тура АПЛ «Арсенал» принимал «Манчестер Сити». Протокол игры АрсеналРоссиянин Ян победил американца Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-ВегасеРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе, одержал победу над противником из Соединенных Штатов Юрайей Фейбером.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед1 : 1ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал0 : 3Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе2 : 0ВальядолидЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта2 : 2МальоркаЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург2 : 1Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-041 : 0АйнтрахтЗавершёнЧемпионат ИталииВерона3 : 3ТориноЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаКубок мира по биатлону. Мужская эстафета. ВидеотрансляцияОнлайн-видеотрансляция мужской эстафеты, которая состоится сегодня, 15 декабря, в австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону, будет доступна на этой странице сайта телеканала «Матч ТВ».НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир