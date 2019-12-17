«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов

В понедельник в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды узнают своих соперников и будут готовиться к матчам, которые пройдут через два месяца.