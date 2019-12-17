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Уже на второй минуте первого тайма подопечные Гвардиолы открыли счет в матче, ворота «ганнерс» распечатал Де Брюйне.Россиянин Ян победил американца Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-ВегасеРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе, одержал победу над противником из Соединенных Штатов Юрайей Фейбером.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед1 : 1ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал0 : 3Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе2 : 0ВальядолидЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта2 : 2МальоркаЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург2 : 1Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-041 : 0АйнтрахтЗавершёнЧемпионат ИталииВерона3 : 3ТориноЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаЛыжник Устюгов — хейтерам: спасибо, что гоните меняРоссийский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги коньковой гонки с раздельным стартом на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швецария).НХЛ. 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