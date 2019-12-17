Тутберидзе поссорилась с Тарасовой и Плющенко из-за Загитовой. Громкий скандал в фигурке

Раунд первый. Плющенко предположил уход Загитовой от Тутберидзе Вечером в пятницу Алина Загитова объявила о том, что не примет участия в соревнованиях во второй половине сезона.