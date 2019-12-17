Александр Шлеменко о своей победе над Бранчем: "Хороните" меня почаще, ребята!"

В главном поединке недавно завершившегося турнира RCC 7, который прошел в Екатеринбурге, бывший чемпион среднего веса Bellator Александр Шлеменко одержал яркую досрочную победу над Дэвидом Бранчем, который ранее выступал в UFC и входил там в рейтинг лучших бойцов 185-фунтового дивизиона.