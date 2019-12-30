Сборная США назвала состав на матч с Россией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной США на матч с командой России на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Встреча США — Россия состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 21:00 мск.