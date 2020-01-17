Савицкис о Матче звезд в 2021: «Обещаю, мы обязательно придумаем что-нибудь интересное»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис дал комментарий о том, что Рига примет ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ в 2021 году. «Действительно этот вечер для меня удался.