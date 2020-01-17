НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРФС пожаловался на утечку билетов Евро-2020 в руки спекулянтовСлуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в InstagramВ семье Сергея и Елены Устюговых родилась дочьРуки-Базуки провёл второй бой. Соперником был бывший заключённый. ФотоЖенскую шахматную корону разыграют во ВладивостокеРФС пожаловался на утечку билетов Евро-2020 в руки спекулянтовРоссийский футбольный союз (РФС) признал масштабную утечку билетов на матчи сборной России в рамках Евро-2020 к перекупщикам.рекламаОвечкин в матче НХЛ хет-триком ответил на удар в лицо клюшкой"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" со счётом 5:2. Победу команде принёс её капитан Александр Овечкин. Россиянин в этой игре сделал хет-трик.Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России и запутала Кристина РезцовуАнна Сола все перепутала.Медведев подтвердил, что «Зенит» взял на просмотр ИсламханаГендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию, согласно которой футболист сборной Казахстана Бауржан Исламхан находится на просмотре в питерском клубе.Украинский клуб уволил футболиста за отдых в РоссииУкраинский футбольный клуб «Агробизнес» города Волочиск расторг контракт со своим игроком Игорем Сикорским после того, как тот провел отпуск в России.«Манчестер Юнайтед» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 миллиона евро«Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер» договорились о трансфере полузащитника Эшли Янга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес0 : 0ХетафеИдёт 1-й таймЧемпионат ГерманииШальке-040 : 0Боруссия (Менхенгладбах)Идёт 1-й таймЧемпионат ТурцииАнкарагюджю0 : 1КоньяспорЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаГранвиль0 : 0МарсельИдёт 1-й таймВесь футболреклама0:25Экипаж «КАМАЗ-мастер» выиграл «Дакар» в зачете грузовиковОбщее время победителей - 46 часов 33 минуты 36 секунд. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управление Андрея Каргинова стал победителем ралли «Дакар»-2020 в классе грузовиков.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Савицкис о Матче звезд в 2021: «Обещаю, мы обязательно придумаем что-нибудь интересное»Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис дал комментарий о том, что Рига примет ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ в 2021 году. «Действительно этот вечер для меня удался.реклама