Фуркад выиграл масс-старт, Елисеев финишировал 10-м

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоялся мужской масс-старт. Победу в гонке праздновал француз Мартен Фуркад, который совершил по ходу гонки два промаха.