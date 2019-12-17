Джордан Стаал: «Свечников умеет делать все»

Капитан «Каролины» Джордан Стаал поделился мнением о шайбе Андрея Свечникова в матче с «Виннипегом» (6:3). Россиянин во второй раз в сезоне забил гол в стиле Гранлунда.