«Куньлунь РС» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 13 января 2020 года

«Куньлунь РС» На данном этапе регулярного чемпионата представители Китая располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 50 баллами на счету.