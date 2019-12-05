ЦСКА отказался от бесплатных билетов на матч с «Краснодаром»

Онлайн: Россию могут отстранить за допинг и манипуляции с базой лаборатории. Решение ВАДА – 9 декабря

Допинговый скандал с Россией близок к развязке: 9 декабря в Лозанне Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет важное решение, с которым нашему спорту, скорее всего, жить несколько лет.