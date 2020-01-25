«Тактика нормальная, она приносит средний результат, но лучший — никогда». Елисеев — после 11-го места в масс-старте

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке. Елисеев прошел без промахов четыре огневых рубежа, но занял только 11-е место.