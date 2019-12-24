«Фламенго» накажет «Ливерпуль» в финале клубного чемпионата мира за недооценку соперника

Уровень «Ливерпуля» ушел далеко за пределы видимого, что команда Юргена Клоппа даже к групповому этапу Лиги чемпионов относится легкомысленно. Не то что уж к клубному чемпионату мира.