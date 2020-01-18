«Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»
"Манчестер Сити" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура АПЛ."Ман Сити" (48) занимает 2 место, "Кристал Пэлас" (30) расположился на 9 позиции.Манчестер, стадион Этихад Стэдиум"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 2:2 (0:1)Голы: Кун Агуэро 82, Кун Агуэро 87 - Тосун 39, Фернандиньо 90 (автогол)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус 62), Стерлинг (Родри 89), Кун Агуэро, Бернарду Силва (Марез 73)Главный тренер: Гвардиола Хосеп.«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд (Уорд 88), Айю, Куяте, МакАртур, МакКарти, Заха, Тосун (Уикхэм 81)Главный тренер: Ходжсон Рой.Предупреждения: МакКарти 13, Айю 26, Менди 58В другом матче игрового дня "Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд".