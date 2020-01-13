Отставка Эрнесто Вальверде: чем он запомнился в «Барселоне»

Не только 0:4 на «Энфилде». «Барселона» объявила об уходе Эрнесто Вальверде. Экс-игрок каталонского клуба проработал на посту главного тренера сине-гранатовых 2,5 года.