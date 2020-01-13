НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКарпин назвал Семака лучшим тренером в РоссииСелянне записал видеопоздравление ОвечкинуШукюр рассказал о турецком студенте, отправленном в тюрьму из-за фото с нимУайлдер пообещал «покончить» с ФьюриМесси - Вальверде: Вы не только большой профессионал, но и прекрасный человекКарпин назвал Семака лучшим тренером в РоссииГлавный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что лучшим специалистом в России в настоящее время является наставник «Зенита» Сергей Семак. «Кто лучший тренер в России сейчас?рекламаОтставка Эрнесто Вальверде: чем он запомнился в «Барселоне»Не только 0:4 на «Энфилде». «Барселона» объявила об уходе Эрнесто Вальверде. Экс-игрок каталонского клуба проработал на посту главного тренера сине-гранатовых 2,5 года.Россиянин Панарин из «Рейнджерс» стал первой звездой дня в НХЛРоссийский форвард, играющий за «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).«Ак Барс» прервал серию неудач в Хабаровске(Казань, 14 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После двух подряд поражений со счетом 2:9 казанский «Ак Барс» сегодня обыграл в Хабаровске «Амур» по буллитам со счетом 3:2.Бэкстрем подписал с «Вашингтоном» новый пятилетний контракт на 46 млн долларовНападающий Никлас Бэкстрем подписал новый пятилетний контракт с «Вашингтоном». По новому соглашению 32-летний форвард заработает 46 млн долларов со среднегодовой зарплатой в 9,2 млн долларов.Дакар 2020. Андрей Каргинов и Карлос Сайнс стали победителями седьмого этапаВ Саудовской Аравии, после дня отдыха, возобновился ралли-марафон "Дакар 2020".ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи0 : 0ПеруджаИдёт 1-й таймКубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул0 : 0КыркларелиспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаТихонов намекнул на скорое увольнение ГуберниеваЧетырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Глава Федерации гандбола России: мне безумно стыдно за сборную, безвольная командаГлава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал поражение мужской сборной России на чемпионате Европы команде Исландии со счётом 23:34.рекламаКарпин назвал лучшего футбольного тренера в РоссииГлавный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал лучшего тренера на данный момент, а также оценил профессиональные качества экс-наставника «Спартака» Унаи Эмери. — Кто лучший тренер в России сейчас?