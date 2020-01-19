Проигранный эндшпиль: Горячкина уступила китаянке Цзюй Вэнцьзюнь в 10-й партии матча за шахматную корону мира

Во Владивостоке завершилась десятая партия матча первенства мира 2020 года по шахматам среди женщин, на котором сошлись двукратная чемпионка мира китаянка Цзюй Вэнцьзюнь и 21-летняя российская претендентка на титул Александра Горячкина.