НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГенсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лигиЛегкоатлет Шубенков отреагировал на отказ Британии передавать пробы ФарахаМишин сомневается, что Туктамышева может сменить гражданствоАлександрова вышла во второй круг Australian OpenСалливан — о «слепой» передаче Малкина: Евгений сыграл очень крутоГенсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лигиГенеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).рекламаОвечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших снайперов НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на десятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги. Общее число очков хоккеиста в НХЛ составило 692.Макгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246Конор Магрегор, боец UFC из Ирландии, смог одолеть уроженца США Дональда Серроне в рамках чемпионата UFC 246, прошедшего в американском городе Лас-Вегас.Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка ФранцииФутболист из Кузбасса Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка Франции. Клуб Монако, за который играет спортсмен, озвучил заявку на чемпионат. Встреча состоится сегодня в Орлеане.Российские хоккеисты одержали победу над сборной Дании на юношеских ИграхРИАМО – 20 янв. Игра сборной России с Данией на Зимних юношеских Олимпийских играх закончилась со счетом 9:0, россияне разгромили соперников, передает Газета.ru.Обзор 23 тура Английской Премьер-лигиНа выходных завершился 23 тур Английской Премьер-лиги (АПЛ). Было много сюрпризов и невероятных побед. Обо всём этом в обзоре тура.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта1 : 2СПАЛЗавершёнЧемпионат ТурцииРизеспор2 : 0ГенчлербирлигиЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив1 : 3МонакоЗавершёнЧемпионшип АнглииВест Бромвич0 : 1Сток СитиЗавершёнВесь футболрекламаПроигранный эндшпиль: Горячкина уступила китаянке Цзюй Вэнцьзюнь в 10-й партии матча за шахматную корону мираВо Владивостоке завершилась десятая партия матча первенства мира 2020 года по шахматам среди женщин, на котором сошлись двукратная чемпионка мира китаянка Цзюй Вэнцьзюнь и 21-летняя российская претендентка на титул Александра Горячкина.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Олейник ответил на вызов Вердума: «Он должен немного попотеть и войти в топ-15»Российский боец UFC Алексей Олейник отреагировал на вызов Фабрисио Вердума, который отбывает дисквалификацию за применение допинга.реклама