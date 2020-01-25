НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКавани отказался от предложения «Манчестер Юнайтед»Президент РФБ назвал ужасной новость о гибели Коби БрайантаСтепанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедесталаРоссийские биатлонисты повторили антирекорд на Кубке мира — 25 гонок без медалейВячеслав Колосков: «Был крайне удивлен, когда Прядкина переизбрали. Они перепутали два понятия»Кавани отказался от предложения «Манчестер Юнайтед»Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани мог перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Foot Mercato. Уругваец, у которого в конце сезона истечет контракт, ответил отказом.рекламаВидео: Неймар посвятил гол Коби Брайанту во время футбольного матчаНападающий ФК «Пари Сен-Жермен» отправил мяч в ворота «Лилля».Комличенко подписал долгосрочный контракт с московским «Динамо»Нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко подписал долгосрочный контракт с московским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в Twitter.«Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери» из третьего дивизиона в Кубке Англии, ведя 2:0Матч 1/16 финала Кубка Англии Шрусбери Ливерпуль закончился со счетом 2:2.Наполи - Ювентус ~ прогноз на центральный матч 21-го тура итальянской Серии А: Неаполь вновь ожидает разочарование?26.01.20 в 22:45 по МСК Наполи сыграет с Ювентусом, центральный матч 21-го тура итальянской «Серии А». Кризис в стане «неаполитанцев» не миновал.Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы Европы в спортивных танцахВ австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования в танцах на льду.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе1 : 0БетисЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаЗавершёнЕще 2Весь футболреклама«Авангард» разгромил «Магнитку»В подмосковной Балашихе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На льду арены имени Юрия Ляпкина омский «Авангард» буквально «раскатал» магнитогорский «Металлург».Устюгов не прошел квалификацию в спринте, Клебо привез Большунову 8,5 секСегодня на этапе Кубка мира в Оберстдорфе проходят спринтерские гонки. Завершилась квалификация. Выиграл ее Йоханнес Клебо.реклама