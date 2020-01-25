Кавани отказался от предложения «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани мог перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Foot Mercato. Уругваец, у которого в конце сезона истечет контракт, ответил отказом.