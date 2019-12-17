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Советских было сложно гнобитьПолитиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта. Такое мнение глава Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.реклама