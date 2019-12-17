Биатлонист Логинов заявил, что не успел набрать свою лучшую форму

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги спринта на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Спортсмен занял третье место, не допустив ни одного промаха.