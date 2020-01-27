Мартен Фуркад: «У России есть сильные спортсмены. Нужно время и стабильность в подготовке, а также, вероятно, новое руководство»

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился мнением о том, как российская сборная может вернуть хорошие позиции в Кубке мира.