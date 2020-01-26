Журналист Сергей Егоров — о выборах главы РПЛ: В РФС две партии. Одна — за компромисс, вторая — за войну

Сегодня, 24 января, состоится заседание Избирательного комитета РФС. Как сообщает журналист Сергей Егоров, на нем рассмотрят ситуацию с выборами главы РПЛ.